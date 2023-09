Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 settembre 2023)DEL 12 SETTEMBREORE 12.20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA APPIA, PERMANOGNO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMZIONESUD RESTIAMO INTERNA UN INCIDENTE AVVENTUTO SULLA RAMPA DI USCITA SU VIA PONTINA DIREZIONE LATINA E ‘ LACAUSA DELLE CODE TRA ARDEATINA E PONTINA RIPECUSSIONI SULLA PONTINA ALTEZZA RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA A CAUSA ID UN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA SELVA CANDIDA INCOLONNAMENTI SU VIA CASSI ATRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SU VIA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA PAVONA NELEL DUE DIREZIONI SULLA...