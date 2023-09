Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 settembre 2023)DEL 12 SETTEMBREORE 09.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE IN AUMENTO A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E CASTELNO. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA MENTRE SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULL’A24TERAMO TRA SETTECAMINI E RACCORDO DIREZIONEA CAUSA ID UN ALTRO INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA FIRENZESULLAFIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DLE CAPPELLACCIO, PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONESUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA ...