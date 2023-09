Verona | vincono 2 milioni al Gratta e vinci | ma solo uno dei tre riscuote il premio | rissa sfiorata in tribunale

(Di martedì 12 settembre 2023) C’è il riccodi unalla base della fine dell’amicizia tra tre operai, Ricardo, Giovanni e Christian, che sono passati dal condividere i pranzi nelle osterie a menù fisso a guardarsi in cagnesco nelle aule di. Tutto è iniziato quando i tre hanno deciso, di comune accordo, di acquistare numerosi, dividendosi la spesa. Lavoravano insieme in vari cantieri del Nord Italia e avevano deciso di tentare la fortuna in un tabaccaio di Garda, il 22 febbraio 2021. Decisione che ha premiato, dato che uno dei tagliandi ha fruttato ai tre ben 2di euro. Sarebbe logico pensare che la somma sia stata divisa in tre parti uguali, ma così non è stato. Ricardo G.T. , 42enne di origini brasiliane residente a Monzambano (Mantova), ha ...

La rissa La vicenda è finita in tribunale aperché i due colleghi, Giovanni S., bresciano 50enne, e Christian C., 61enne trentino residente nel Veronese, hanno "scoperto dai giornali" che il ...La partita Turchia U21 - Italia U21 di Martedì 12 settembre 2023 in diretta: gli Azzurrinia Kocaeli grazie a una rete per tempo al 48 e 34 KOCAELI - Martedì 12 settembre, allo Stadio ...()...Tre (ex) amici di, sono arrivati in Tribunale per un Gratta e Vinci . Sì, un biglietto fortunato da 2 milioni ... Tre amicial Gratta e Vinci ma finiscono per litigare Dopo aver saputo ...Tre - ormai ex - amici, Ricardo, Giovanni e Christian , veronesi tutti e tre, comprano un pacchetto di biglietti del Gratta e Vinci. Uno di questi, acquistato in una tabaccheria di Garda, risulta ...

Verona, vincono due milioni di euro col Gratta e Vinci ma finiscono ... Il Riformista

Gratta e vince due milioni a Verona, i colleghi gli fanno causa: «Il premio andava diviso». E in tribunale vol ilmessaggero.it

VERONA - Vince due milioni al Gratta e Vinci ma finisce in tribunale. Succede a Verona, dove a fare causa al (fortunato) vincitore sono stati due amici (e colleghi di lavoro), che ...La nota ufficiale del Verona "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito ... Cruz fa il suo esordio il 19 marzo 2021 in un match vinto contro il Lanùs, aggiudicandosi subito la ‘Classica del Sud’, ...L’Hellas Verona ha ufficializzato la firma di Juan Manuel Cruz, figlio dell’ex attaccante dell’Inter. I dettagli Di seguito il comunicato del Verona. COMUNICATO – «Hellas Verona FC rende noto di aver ...