Verona | ufficiale l’arrivo del figlio di Cruz

L'Hellasha ufficializzato la firma di Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex attaccante dell'Inter. I dettagli Di seguito il comunicato del. COMUNICATO - "HellasFC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Juan Manuel Cruz, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027. ...Commenta per primo L' Hellas, tramite il proprio sito, ha annunciato l'ingaggio di Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex attaccante Julio. Questo il comunicato del club scaligero: 'HellasFC rende noto di aver ...... allo stadio Bentegodi, contro il. - Basket, Virtus: 91 - 86, vittoria della Segafredo nell'... - Basket, Fortitudo: Questa sera (ore 20:30) esordiostagionale in Supercoppa, a Piacenza, ...Per maggiori informazioni sulle casette del mercatino di Merano rimandiamo al sito, dove ... In treno , ad esempio, tutti i treni interregionali della linea Monaco di Baviera -fermano ...

Un figlio d'arte al Verona: ufficiale Juan Manuel Cruz Goal.com

Ufficiale, Cruz al Verona Hellas1903.it

Julio Manuel Cuz, figlio dell'ex Inter, Bologna e Lazio Julio, è ufficialmente un nuovo calciatore del Verona. "Hellas Verona FC rende ...Nonostante il calciomercato sia terminato da più di dieci giorni, l’Hellas Verona di Marco Baroni ha piazzato un nuovo colpo in attacco. È infatti UFFICIALE l’arrivo dello svincolato Juan Manuel Cruz, ...Juan Manuel Cruz è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona: è ufficiale Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex Inter Julio Cruz, è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il classe 1999 argentino ha firmato un ...