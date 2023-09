“Vengono chiamati ‘dottori’ e frequentano la piazza di spaccio” | le parole di Don Patriciello

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Gli spari che ci sono stati l’altra notta vanno interpretati, bisogna capire se c’è una lotta tra i clan, se è stata la maledetta droga. Perché una cosa va detta con grande chiarezza: il Parco Verde è diventato una delle più grandi piazze did’Europa e laa comprare i napoletani professionisti, quelli con la cravatta, la camicia, quelli che poidottori”. Lo ha detto Don Maurizio, parroco del Parco Verde di Caivano, oggi al Consiglio comunale di Napoli per un incontro della commissione anticamorra della Campania. “a comprare la droga a Caivano – spiega ancora il parroco – da Caserta sempre i professionisti. E anche se guardi gli ultimi due morti per overdose vedi che uno era di Cicciano e l’altro di ...

... nel corso dei qualisfornati circa 15.000 piatti di Bacalà alla Vicentina, La cittadina è ... a San Vito è proposto in oltre 30 ricette servite ogni giorno, e il terreno su cui sonoa ...I bambiniper nome e, come Maria, rispondono il loro tenero "eccomi". La giornata continua. Una sorta di cauta normalità sembra essere scesa sul nostro quartiere. Ringrazio Dio. È ...... ciin mente le parole dell'apostolo Paolo in Efesini 4, 4 - 6: Vi è un solo corpo e un solo Spirito, come voi siete statiall'unica speranza della vostra vocazione, un solo Signore, ...

"Vengono chiamati 'dottori' e frequentano la piazza di spaccio": le ... anteprima24.it

Tu non sai che cosa vuol dire trovarsi all’interno di una “stesa”. Tu, come me, come tutti, non sapresti che decisione prendere, quando senti il cuore scoppiarti in petto per il ...