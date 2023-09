Venezia dice sì al ticket d' accesso in città | partirà nel 2024 | costerà 5 euro

"Bisogna dimostrare al mondo che, per la prima volta, si sta facendo qualcosa per. C'è sempre qualcuno cheche non basta, ma poi nel concreto non fa nulla". Così il sindaco Luigi ...'Bisogna dimostrare al mondo che, per la prima volta, si sta facendo qualcosa per. C'è sempre qualcuno cheche non basta, ma poi nel concreto non fa nulla'. Così il sindaco Luigi ...Il sindaco Brugnaro: 'Dimostriamo che facciamo le cose' 'Bisogna dimostrare al mondo che, per la prima volta, si sta facendo qualcosa per. C'è sempre qualcuno cheche non basta, ma poi ...sceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città, con prenotazione on line e pagamento di 5 euro a persona, per limitare e gestire i flussi turistici. Il via libera definitivo è arrivato ...

Venezia dice sì a ticket d'accesso in città,partirà nel 2024 Agenzia ANSA

Venezia dice sì al ticket d'accesso in città, partirà nel 2024 TGCOM

Ma non si sta facendo nulla per permetterlo». Che il principio di fondo per cui si debba pagare per venire a Venezia sia sbagliato, lo dice anche il capogruppo del Pd Giuseppe Saccà. «A noi interessa ...Venezia sceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città, con prenotazione on line e pagamento di 5 euro a persona, per limitare e gestire i flussi turistici.Venezia sceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città, con prenotazione on line e pagamento di 5 euro a persona, per limitare e gestire i flussi turistici. Il via libera definitivo è arrivato p ...