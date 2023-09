Venezia approva il ticket di ingresso dal 2024 Prenotazione on line e 5 euro per i turisti “mordi e fuggi”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il comune diha deciso ufficialmente di introdurre und’accesso alla città, conone pagamento di 5a persona, per limitare e gestire i flussici. Il via libera definitivo è arrivato con l’zione (24 voti a favore, 12 contrari) da parte del Consiglio comunale del regolamento sul contributo d’accesso, introdotto da una legge del 2019. La sperimentazione del– che esclude naturalmente i residenti, idegli hotel, e molte categorie che giornalmente accedono in città – partirà sperimentalmente nella primavera. Riguarderà in questa fase i 30 giorni di afflusso più caldi dell’anno. “Bisogna dimostrare al mondo che, per la prima volta, si sta facendo ...

Chi sarà escluso dal pagamento A norma di Legge, non dovranno pagare il Contributo di accesso i residenti nel Comune di, i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, gli studenti ...Giornata storica per la stazione ferroviaria di Mestre: il Consiglio Comunale diha decretato l'eliminazione dell'edificio 7, ossia della stazione o meglio, ha preso atto delle motivazioni che giustificano la sua demolizione. Si tratta di uno step fondamentale per giungere ...12 set. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la Proposta di Legge Statale n. 30, da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della ...

