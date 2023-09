Van Hooydonck | malore improvviso per il ciclista | infarto al volante e scontro con 5 auto | No danni cerebrali

(Di martedì 12 settembre 2023) Nathan Vanè in condizione serie, ma non critiche. Il 27ennebelga della Jumbo-Visma ha avuto unalla guida a Kalmthout ed è stato in seguito vittima di un incidente stradale. Subito dopo il, Vansi è accasciato sul, schiacciando l'accele

Nathanè ricoverato in ospedale in dopo un incidente stradale a Kalmthout, in Belgio. Lo riporta la stampa locale. Il ciclista della Jumbo Visma , uno dei gregari fidati di Vingegaard,Aert ...Vingegaard ha poi dedicato il successo al compagno della Jumbo Visma Nathan, ricoverato in ospedale dopo un malore alla guida: 'Questa vittoria è per il mio migliore amico' . Sepp ...Vingegaard ha poi dedicato il successo al compagno della Jumbo Visma Nathan, ricoverato in ospedale dopo un malore alla guida: 'Questa vittoria è per il mio migliore amico' . Sepp ...Nella tappa conclusiva del Giro di Gran Bretagna, Nathanha come sempre fatto il suo dovere: ha aiutato il capitano della fenomenale Jumbo - Visma (il grande WoutAert) a vincere la classifica generale. Il suo ultimo giorno di corsa, il 54°...

Van Hooydonck, infarto e incidente in auto: grave il ciclista della Jumbo Visma Corriere della Sera

GRAVISSIMO INCIDENTE AUTOMOBILISTICO PER NATHAN VAN HOOYDONCK TUTTOBICIWEB.it

Il campione danese attacca sulla salita finale e recupera più di un minuto al compagno di squadra in maglia rossa ...Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...Notizia dell’ultimo minuto. Un malore ha colpito il ciclista e l’impatto è stato devastante, le sue condizioni sono gravi Si trovava nella sua terra, il Belgio, più precisamente a Kalmthout, il ...