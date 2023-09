(Di martedì 12 settembre 2023) L'si trova di fronte a una sfida educativa di proporzioni significative. Il recente rapporto dell'Ocse, "Education at a glance", ha evidenziato una netta discrepanza tra il nostro Paese e gli altri membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'articolo .

... alla presenza del ministro Giuseppe. Lo scarso investimento in istruzione è evidente: ... Docenti italiani anziani Ma l'altro aspetto da sempree che l'OCSE ha sottolineato è l'...Meloni ha sottolineato che il fenomeno si sta diffondendo in modo, con giovani ... tra cui Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia), Giuseppe(Istruzione) ed Eugenia ...... sottolineando l'importanza di affrontare ilfenomeno della criminalità giovanile , ... Carlo Nordio (Giustizia), Giuseppe(Istruzione), Eugenia Roccella (Famiglia) con la ...... delineano un quadro. La proposta di autonomia differenziata, secondo Manzi, rischia ... Manzi fa appello al Ministroper avviare un confronto produttivo con tutte le forze ...

Valditara: “Preoccupante che in Italia il 22% sia senza il diploma. Una situazione inaccettabile” Orizzonte Scuola

Scuola, Valditara: "Quest'estate assunti 40mila docenti precari ... Tag24

L'Italia si trova di fronte a una sfida educativa di proporzioni significative. Il recente rapporto dell'Ocse, "Education at a glance", ha evidenziato una netta discrepanza tra il nostro Paese e gli a ...Il Ministro Valditara sta lavorando per risolvere le criticità del sostegno agli alunni certificati: come garantire la continuità didatticaNelle scuole superiori di Caivano la dispersione scolastica è del 33%, contro una media nazionale del 18,6%. Alle medie su 1.300 alunni, solo 87 frequentano il tempo prolungato. Il piano Agenda Sud, d ...