Va in cerca di pannocchie e si perde nel campo di mais | 83enne ritrovata dopo quattro ore a San Giuliano Milanese

(Di martedì 12 settembre 2023) La donna era in compagnia del marito che, avendola persa di vista, ha chiamato i soccorsi. La donna era stremata ma in buone condizioni

Una donna di 83 anni che si è introdotta in un grande campo di mais nel Milanese, per cercare delle pannocchie, ha perso l'orientamento è si è persa. L'anziana è stata trovata dopo 5 ore grazie a uno ...Era andata a raccogliere delle pannocchie in un campo di mais, in compagnia del marito. Ma poi si era persa tra gli alti fusti, senza riuscire a ritrovare la strada. Così, domenica sera, è scattato ...L’allarme è stato lanciato dal marito che l’ha vista scomparire nel granturco: impegnati nelle ricerche carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco ...