Usura | tassi interesse fino a 300% | arrestate 4 persone

(Di martedì 12 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata odierna i Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto, in collaborazione con militari del Nucleo PEF/G.I.C.O. di Lecce e con il supporto operativo di un elicottero della Sezione Aerea di Bari e delle unità cinofile, antidroga e del tipo “cash dog”, dei Comandi Provinciali di Bari, Lecce e Brindisi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal competente G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica salentina (Direzione Distrettuale Antimafia), applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti residenti a Laterza (TA) e del sequestro preventivo di beni per un importo di oltre 183 mila euro. I ristretti sono gravemente indiziati, a vario titolo, delle ipotesi di reato di associazione per delinquere, estorsione pluriaggravata anche dal metodo mafioso, ...