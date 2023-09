Ustica | vertice in Procura Roma | al momento no esigenza audizione Amato

... sarebbe appunto la figura dell'ex poliziotto Roberto Savi, condannato all'ergastolo, al... ha avuto modo di intercettare notizie afferenti alla strage di, che solo nell'ambito di alcune ...... Giuliano Amato, ma le sue dichiarazioni sulla strage dipotrebbero portarlo davanti ai ... All'inizio della prossima settimana, infatti, a piazzale Clodio ci sarà untra il capo della ...E' previsto unin Procura a Roma per la prossima settimana con l'obiettivo di fare il punto sull'inchiesta sulla strage didel 27 giugno 1980. Con il procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Michele ...Amato in procura E'in programma per la prossima settimana unin Procura, a Roma, in cui verrà fatto il punto sull'inchiesta ancora aperta sulla strage di. Un incontro a cui ...

Strage di Ustica, vertice in Procura a Roma sull'inchiesta: si valuta se sentire Amato Corriere Roma

Strage di Ustica, vertice in Procura la prossima settimana. Forse sarà sentito Amato RaiNews

Roma, 12 set. (Adnkronos) - Vertice in Procura a Roma sul caso Ustica tra il Procuratore capo Francesco Lo Voi, l’aggiunto Michele Prestipino e il pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo. A quanto s ...Un'area dedicata al giornalista scomparso, con i suoi articoli scritti per il Corriere della Sera: «I suoi perché hanno spinto all’impegno i parenti delle vittime» ...Non ho mai detto di… Il Fatto Quotidiano20:32Bianca Ustica Giuliano Amato Strage di Ustica, vertice in procura a Roma. Si valuta se sentire Amato che era stato già… Il Fatto Quotidiano16:37Bianca ...