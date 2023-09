Ustica | Amato non sarà sentito Inchiesta pm definita entro anno

(Di martedì 12 settembre 2023)la fine dell'i pubblici ministeri della Capitale hintenzione di definire l'ultima indagine sul disastro di. E' questa l'intenzione che si è registrata a piazzale Clodio dopo un vertice tra il procuratore capo Francesco Lo Voi, l'aggiunto Michele Prestipino e il pm Erminio Amelio. All'esito della riunione durata oltre un'ora non sarebbe poi emersa l'esigenza di ascoltare l'ex presidente del consiglio Giulianoche nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda. E' questa la decisione degli inquirenti della Procura di Roma - secondo quanto si è appreso - a fronte dell'analisi degli elementi già agli atti, sia delle diverse inchieste succedutesi negli anni che dalle deposizioni fatte nei processi dall'ex premier e presidente emerito della ...

Non volendo rientrare nella categoria dei "patetici", nella quale il presidente colloca i dissidenti dalla tesi del missile, suggeriamo di leggere il libro "La strage di, il processo e ...Nelle ultime settimane, l'inabissamento del DC9 Itavia a largo di il 27 giugno 1980 è tornato di attualità: Giuliano in un'intervista è tornato sulla responsabilità dell'aeronautica ...

Quel che successe il 27 giugno 1980 al Dc9 Itavia, precipitato al largo di Ustica mentre era in volo da Bologna a Palermo, non fu causato da un atto di guerra aerea, ma da un'esercitazione, una battag ...