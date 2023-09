Ustica | Amato non sarà sentito dai pm di Roma

Non volendo rientrare nella categoria dei "patetici", nella quale il presidentecolloca i dissidenti dalla tesi del missile, suggeriamo di leggere il libro "La strage di, il processo e ...Nelle ultime settimane, l'inabissamento del DC9 Itavia a largo diil 27 giugno 1980 è tornato di attualità: Giulianoin un'intervista è tornato sulla responsabilità dell'aeronautica ...Ritorna sotto i rilflettori il caso, dopo le parole di Giuliano: secondo l'esposto presentato a maggio dai familiari delle vittime della Banda della Uno Bianca, sembrerebbe che ci sia un collegamento tra la strage del Dc9 ...Ben prima che un'intervista a Giulianoriportasse all'attenzione la ricerca di verità sulla strage di, i famigliari delle vittime della banda della Uno bianca - il gruppo criminale formato da poliziotti che tra il 1987 e il ...

Si è svolto questo pomeriggio in Procura, a Roma, un vertice tra magistrati per fare il punto sulla indagine ancora aperta sulla strage di Ustica. Alla riunione hanno ... di ascoltare l'ex premier ...Roma, 12 set. (Adnkronos) - Vertice in Procura a Roma sul caso Ustica tra il Procuratore capo Francesco Lo Voi, l’aggiunto Michele Prestipino e il pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo. A quanto s ...Quel che successe il 27 giugno 1980 al Dc9 Itavia, precipitato al largo di Ustica mentre era in volo da Bologna a Palermo, non fu causato da un atto di guerra aerea, ma da un’esercitazione, una battag ...