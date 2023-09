Uragano Daniel in Libia come un terremoto | 2000 morti e 5000 feriti L’Italia attiva la Protezione civile VIDEO

(Di martedì 12 settembre 2023) Oltre 2.000 persone hanno perso la vita e oltre 5.000 trae dispersi in diverse città e regioni dellaorientale e sud-orientale: è il bilancio provvisorio delle inondazioni causate dall’. Il primo ministro libico designato per la regione orientale, Osama Hammad, ha confermato la cifra di 2.000solo nella città costiera di Derna, confermando che interi quartieri sono stati devastati e spazzati via dalla tempesta. Il ministro dell’Interno, Essam Abu Zariba, ha affermato che il numero delle persone scomparse potrebbe essere superiore a 5.000. Nel frattempo, il Governo di unità nazionale e il Consiglio presidenziale con sede a Tripoli hanno dichiarato tre giorni di lutto in onore delle vittime, mentre la Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti ha ...

Causa scatenante è stato l', che nei giorni scorsi si è abbattuto anche su Turchia e Grecia. "Il Governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in ...... in Libia "dalle 5mila alle 6mila persone" risultano disperse per le inondazioni provocate dal passaggio dell'. Lo spiega il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al - ...Paese in ginocchio per il passaggio dell'. Il ministro degli Esteri italiano Tajani: "Pronti a inviare aiuti" Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali innescate dal passaggio dell'hanno ...

Inondazioni in Libia, si temono migliaia di morti Avvenire

(ANSA) - ROMA, 12 SET - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso con dolore degli ingenti danni causati dall'uragano Daniel che ha colpito la parte est della Libia causando morte, ...Lo comunica Palazzo Chigi. L'Italia esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e al popolo libico e ha attivato la Protezione civile per poter assistere nel migliore dei ...