Uomini e donne oggi | puntata 12 settembre 2023 | battibecchi e discussioni aprono la nuova stagione

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 settembre 2023) Nelladi12di, il dating show condotto da Maria De Filippi, regalerà ai fan del programma, momenti unici sia per quel che riguarda il trono classico che il trono over. Non mancheranno gli interventi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma ci sarà spazio anche per una novità che riguarda Gemma Galgani e qualcuno molto interessato alla dama torinese. Inoltre secondo le anticipazioni, si proseguirà con la conoscenza dei nuovi tronisti, Brando, Manuela e Christian che inizieranno a fare le loro conoscenze per trovare l’amore alla fine del loro percorso.: prime emozioni con i tronisti Ladivede in prima linea i tronisti che regaleranno momenti di grande ...