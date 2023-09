Università | Callerio Testbuster | “Sorpresi da polemiche su test a Medicina | appena fatto un passo epocale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 settembre 2023) Il co-founder della community all'Adnkronos: "Oggi abbiamo per la prima volta undigitale, standardizzato e su dati evidenti come nel modello anglosassone". Si rincorrono lesuidi accesso a“ma siamoperché abbiamo – come sistema di accesso alla facoltà –un importanteavanti, unrispetto allo scorso anno” in termini di affidabilità. A sottolinearlo, intervistato dall’Adnkronos, è Ludovicocofondatore dis, la più grande community italiana dedicata alla preparazione deidi ingresso relativi a, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni ...