Union Berlino | Bonucci fa causa alla Juventus | ecco il motivo

Leonardo Bonucci adirà le vie legali contro la Juventus. Dopo essere stato messo ai margini della rosa dalla società bianconera a inizio estate e di fatto portato al trasferimento all'Union Berlino, il difensore ha deciso di andare fino in fondo. Entro la mattinata di martedì 12 settembre i legali di Bonucci, gli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, provvederanno a dare seguito all'azione legale. Danni di natura professionale e d'immagine. Il calciatore ha deciso che la cifra del risarcimento sarà devoluta a Neuroland.

Dopo essere stato messo ai margini della rosa dalla società bianconera a inizio estate e di fatto portato al trasferimento all'Union Berlino, il difensore ha deciso di andare fino in fondo. Oggi i ...Leonardo Bonucci ha scelto le vie legali per chiudere definitivamente il suo rapporto con la Juventus. Lo spiega Sky Sport che racconta di una mattinata calda in questo senso, con i legali del difenso ...