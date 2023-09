Under 21 | Turchia-Italia 0-2

L'Italia21 vince 2 - 0 in. Successo importante per la Nazionale del ct Nunziata nella seconda gara di qualificazione agli Europei21, gli azzurrini si sono imposti 2 - 0 grazie alle reti ...Gli Azzurrini, nel nuovo corso targato Carmine Nunziata, vince 2 - 0 in casa dellae sale a 4 punti nel girone di qualificazione agli Europei 2025L'Italia21 rialza la testa e trova la prima vittoria della gestione Carmine Nunziata. Dopo il pareggio a reti bianche ...L' Italia21 batte in trasferta 2 - 0 la, in una gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Dopo il pareggio per 0 - 0 contro la Lettonia , gli azzurrini conquistano i ...Spinazzola è rimasto addirittura fuori dai convocati dell'Italia , mentre Celik non è sceso in campo nell'amichevole della suacontro il Giappone . così come Bove con l'21. La Roma, ...

L'Italia Under 21 di Nunziata si riscatta: 2-0 alla Turchia, rete spettacolare di Nasti | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Under 21, sotto con la Turchia. Nunziata: "Condizione non al top, ma impariamo dagli errori" La Gazzetta dello Sport

(La Gazzetta dello Sport) Prima vittoria per l'Italia nelle qualificazioni agli Europei Under 21. La formazione allenata dal neo ct Nunziata si impone per 2-0 in casa della Turchia, al termine di una ...Al 47' del primo tempo tap in di piatto vincente di Fabio Miretti che, a due passi dall'area piccola, deposita in rete ...Questo pomeriggio è andata in scena la gara tra Italia e Turchia Under 21, valida per la qualificazione ai prossimi Europei di cateogria. Nel corso della sfida, i due ...