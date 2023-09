Under 21 | Turchia-Italia 0-2

L'Italia21 vince 2 - 0 in. Successo importante per la Nazionale del ct Nunziata nella seconda gara di qualificazione agli Europei21, gli azzurrini si sono imposti 2 - 0 grazie alle reti ...Gli Azzurrini, nel nuovo corso targato Carmine Nunziata, vince 2 - 0 in casa dellae sale a 4 punti nel girone di qualificazione agli Europei 2025L'Italia21 rialza la testa e trova la prima vittoria della gestione Carmine Nunziata. Dopo il pareggio a reti bianche ...L' Italia21 batte in trasferta 2 - 0 la, in una gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Dopo il pareggio per 0 - 0 contro la Lettonia , gli azzurrini conquistano i ...Spinazzola è rimasto addirittura fuori dai convocati dell'Italia , mentre Celik non è sceso in campo nell'amichevole della suacontro il Giappone . così come Bove con l'21. La Roma, ...

L'Italia Under 21 di Nunziata si riscatta: 2-0 alla Turchia, rete spettacolare di Nasti | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Under 21, sotto con la Turchia. Nunziata: "Condizione non al top, ma impariamo dagli errori" La Gazzetta dello Sport

Gli azzurrini di Nunziata vincono 0-2 e si portano a 4 punti nel girone per la qualificazione ai prossimi Europei.L'Italia U21 guidata da mister Carmine Nunziata quest'oggi, a partire dalle 18.30, è scesa in campo per disputare un incontro con la Turchia ...Al 47' del primo tempo tap in di piatto vincente di Fabio Miretti che, a due passi dall'area piccola, deposita in rete ...