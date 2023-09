Un turno di stop per Capellini | salta la Casertana

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArriva puntale il comunicato del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata del campionato di serie C. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il Benevento che incassa lodi unper Riccardo, espulso nel finale di partita con la Virtus Francavilla. Il calciatore salterà la prossima sfida di campionato contro la, in programma domenica sera al “Pinto“. Per il resto non arrivano defezioni per la formazione di Matteo Andreoletti. La Strega deve prendere nota solo della prima ammonizione stagionale rimediata da Alberto Paleari. Rimanendo sulla sfida del “Ciro Vigorito“, in casa Virtus Francavilla si registra l’inibizione fino al prossimo 19 settembre, oltre a un’ammenda di 500 €, di Antonio Donatiello “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta minacciosa nei ...