Un montagna di affetto per l’addio a De Masi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 settembre 2023) Per misurarne l’influenza bastava buttare ieri lo sguardo sulle persone che si sono radunate all’interno del Tempio di Adriano, alle spalle del Pantheon, a Roma per salutarlo: il sociologo Domenico Denegli ultimi anni della sua vita è stato senza dubbio uno degli ideologi del Movimento Cinque Stelle, ma per tutta la vita è stato e resta un uomo di sinistra. “È stato un grande amico del MoVimento 5 Stelle, una grande fonte di ispirazione per le nostre battaglie sul salario minimo, per la riduzione del tempo del lavoro, le nostre battaglie di protezione sociale per non lasciare nessuno indietro”, ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, ricordando come lo studioso, mancato all’età di 85 anni per una malattia fulminante, sia “stato amico di tanti potenti ma prima di tutto amava la chiarezza, la verità intellettuale. Deè stato portatore di ...