Un fine settimana da gustare quello del 16 e 17 settembre | con la 14esima edizione del Festival Franciacorta in Cantina  E poi si farà bis a Orticolario

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 settembre 2023) Prendete nota, il terzo weekend disarà dedicato alla celebrazione a tutto tondo di, con una due giorni consacrata alla conoscenza non solo del vino, ma di una regione che ha dedicato tutta se stessa all’enogastronomia e all’ospitalità di alto livello. Più di 60 cantine aperte e oltre 170 eventi distribuiti nei 19 comuni dell’area, per unda ricordare. Cibo e vino: 10 abbinamenti per non sbagliare ...