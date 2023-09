Un centenario dimenticato | Salvemini | un pensatore scomodo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Non si può non rimanere perplessi per la scarsa attenzione ricevuta, in occasione deldella nascita (l'8 settembre 1873), da una delle figure di maggiore prestigio del nostro Novecento. Si potrebbe dire che a Gaetanouna certa élite culturale (ancora oggi egemone nel nostro Paese) non ha mai perdonato ciò che lo storico pugliese disse nel 1935 al Congresso degli scrittori per la difesa della cultura. «Nonostante le differenze - affermò - fascismo e comunismo hanno la medesima essenza: negano la libertà». Anni prima aveva scritto che «il marxismo è un filtro meraviglioso per svegliare le anime dormienti, ma chi ne abusa rimbecillisce». Dopodiché alla storia intesa come lotta fra le classi preferì la tesi di Vilfredo Pareto secondo cui la storia altro non è che «il teatro ove si agitano non le classi sociali, ma le classi politiche o ...