Un aretino sugli scudi nella prima edizione di “Luce e poesia a ... LA NAZIONE

Arezzo, 12 settembre 2023 – Un aretino sugli scudi nella prima edizione di “ Luce e poesia a Cortona”, concorso di pittura estemporanea svoltosi domenica 11 settembre 2023 nel centro storico della ...Gianni Mori è nato nel 1974. A vent’anni si è iscritto alla Scuola internazionale di Comics di Firenze. Nel 2010 si è avvicinato alla pittura, prediligendo quella en plein air. Negli ultimi dieci anni ...