Ultime Notizie – Turchia | salvato speleologo Usa bloccato in una grotta

(Di martedì 12 settembre 2023) Si è concluso con successo il recupero di Mark Dickey, lostatunitense rimastoa circa 1.000 metri di profondità nellaMorca, in provincia di Mersin, in. L’uomo, che ha accusato un malore sabato 2 settembre mentre era in esplorazione all’interno dellasenza poter proseguire autonomamente, è stato tratto in salvo ieri sera alle ore 23:35 italiane. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente lunghe e complesse sia a causa della morfologia della, sia delle condizioni fisiche dell’infortunato, che hanno richiesto tempo per essere stabilizzate e permetterne quindi la movimentazione verso la superficie. Durante il trasporto sono state effettuate lunghe soste, necessarie per la valutazione dei parametri sanitari dell’uomo e per la ...