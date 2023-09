Ultime Notizie – Tennis | Simona Halep squalificata 4 anni per doping

(Di martedì 12 settembre 2023), ex numero 1 del mondo e vincitrice di 2 titoli dello Slam, è stataper quattroper due distinte violazioni delle norme anti. Lo ha reso noto l’InternationalIntegrity Agency (Itia). La 31enne ex campionessa di Wimbledon e degli Open di Francia è stata sospesa provvisoriamente dall’ottobre 2022 dopo essere risultata positiva al roxadustat, un prodotto vietato con effetti sul sangue, agli Us Open dello scorso anno. L’ex numero 1 del mondo ha sempre professato la sua innocenza, ma l’InternationalIntegrity Agency (ITIA) ha annunciato che le è stata inflitta una sospensione di quattroche potrebbe porre fine alla carriera. Si prevede che lafarà appello contro la decisione. ...

Cinque ex occupanti dell'Astor di Firenze sono indagati in relazione alla scomparsa della piccola Kata. Una svolta nell'indagine sulla sparizione della bambina peruviana Nella puntata di martedì ...A questo proposito, si attendono buonedall'inflazione: i prezzi al consumo e i prezzi alla produzione di agosto sono attesi, rispettivamente, domani e giovedi'. Nelledue settimane, e'...Stando alleindiscrezioni, Jacob Elordi , prossimamente al cinema con Priscilla , sarebbe in ... Non ci sono ancoracerte, ma il rumor verrebbe ancora una volta dall'insider Daniel RPK , ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...

Kim in Russia, scende dal treno blindato. LIVE Sky Tg24

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Podolyak attacca l’Onu e l’Agenzia per l’energia atomica:... Corriere della Sera

Primo intervento su una neonata nel nuovo reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Arnas Civico di Palermo. Ad eseguire la valvuloplastica polmonare il dottore Michele Saitta, cardiologo ...(ANSA) - CALA GONONE, 12 SET - Neve, un gattino di 3 mesi bianco con coda, orecchie e zampe scure, è sparito da una settimana dalla sua casa di viale Bue Marino a Cala Gonone, nella costa centro orien ...Tutta colpa di un integratore, consigliato da un medico amico, estraneo alla Juventus, e comprato in America, dove esistono regole differenti legate al doping. Potrebbe essere questa - riporta ...