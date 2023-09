Ultime Notizie Roma del 12-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo l’incidente in diretta Facebook venuto ad Alatri Frosinone ripreso con lo smartphone dal trentenne che l’ha provocato Parla il marito della donna che era la guida dell’auto Travolta potevo ucciderli tutti solo per avere un like quando sono arrivato in stato riconosciuto la macchina era distrutta completamente davanti c’erano già le ambulanze io non sapevo Su quale delle tre salire racconto Orlando corti nello schianto Infatti sono rimasti feriti e oltre alla moglie anche loro due figli bimbo di 7 anni e uno di 5 ancora cronaca è stato arrestato in Francia l’uomo accusato di aver violentato quattro donne Reggio Emilia l’uomo rintracciato dalla polizia di Reggio Emilia attualmente detenuto in Francia sempre con l’accusa di violenza sessuale anche in Germania l’uomo è ...