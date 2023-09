Ultime Notizie – “Richiesta assoluzione dal pm? Arcaismo culturale”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) Ladel pubblico ministero di Brescia di assolvere l’ex marito di una donna del Bangladesh che ha denunciato l’uomo per maltrattamenti nasce da “un, qualcosa di antico e di vecchio che egli non si rende conto di portarsi appresso come un bagaglio che non esiste più”. La scrittrice Dacia Maraini, intervistata dall’AdnKronos, prende posizione contro la decisione del magistrato secondo il quale ‘i contegni di compressione delle libertà morali e materiali sono frutto dell’impiantoe non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge’. “Ho appreso la notizia dalla radio e sono rimasta esterrefatta”, ammette la Maraini che scandisce: “Il multiculturalismo per le regole di convivenza non vale”. La decisione del pm, secondo la scrittrice, è il frutto di un ...