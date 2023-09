Ultime Notizie – quando inizia | tutte le news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) Da giovedì 14 settembre torna X Factor’ con un’edizione che contiene diverse novità, a partire dal ritorno dopo 9 anni del giudice Morgan. Ritorno preceduto dall’ennesima polemica scatenata dal musicista-divulgatore, questa volta per aver usato un insulto omofobo per zittire uno spettatore che lo contestava in un concerto a Selinunte. Superata la polemica con ripetute scuse e la donazione di metà del suo cachet a un’associazione che si occupa di dare alloggio a ragazzi cacciati dalle famiglie di provenienza dopo il coming out, lo show – che andrà in onda su Sky e in streaming su Now – può dunque cominciare e promette una dinamica ultravivace tra i quattro giudici. “Io non sono venuto per sfidare i giudici, non sono venuto per cercare di prevalere su di loro ma di prevalere sul mondo decaduto intorno a me. Con estrema naturalezza e umiltà penso di essere veramente il migliore”, ...