Ultime Notizie – Portogruaro | bimbo di 18 mesi gravemente ferito in strada | muore in ospedale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) Un bambino di 18è morto indopo esservi giunto con gravi ferite alla testa, a, in provincia di Venezia. E’ accaduto ieri sera, come scrive ‘Il Gazzettino’, e sono stati i genitori a portarlo indove non c’è stato nulla da fare. Ilsarebbe stato trovato in, vicino a casa. La dinamica di quanto possa essere accaduto è ancora poco chiara e sulla tragedia stanno indagando i carabinieri diche mantengono il massimo riserbo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione