Ultime Notizie – Omicidio Elisa Claps | “ancora oggi parte di verità è rimasta sepolta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) “L’omicido di mia sorella poteva risolversi nelle 48 ore dopo la scomparsa”. Così all’Adnkronos Gildo, fratello di, l’adolescente uccisa il 12 settembre del 1993 a Potenza dall’allora ventunenne Danilo Restivo.ricorrono trent’anni dalla morte della giovane ma soltanto 13 da quando il suo corpo è stato rinvenuto nel sottotetto della canonica della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano. I resti di, infatti, sono rimasti celati per 17 anni, un periodo lunghissimo che è stato un calvario per tutta la sua famiglia. “Ci sono state delle componenti che hanno pesato e ci sono dei passaggi dal punto di vista investigativo e giudiziario che hanno condizionato la risoluzione di questa storia”, riprende, che ha raccontato la vicenda in un podcast per Sky Italia e Sky ...