Ultime notizie Media | l’incontro tra Kim e Putin in un centro spaziale Putin | contro Trump persecuzione politica

(Di martedì 12 settembre 2023) Continua a crescere il numero dei morti causati dalle inondazioni in Libia. Secondo ilibici si conterebbero oltre 6mila vittime solo a Derna, mentre si teme che il conteggio definitivo possa superare la soglia di 10mila. Il bilancio delle vittime cresce anche in Marocco, dove il terremoto ha spezzato 2.901 vite. Lo speaker (repubblicano) della Camera Usa, Kevin McCarthy, ha annunciato di aver ordinato l’apertura di un’indagine formaleJoe Biden per l’apertura di un impeachment, in relazione a presunte complicità con gli affari esteri del figlio Hunter. Replica la Casa Bianca: “Estremismo politico”. Intanto il leader nordcoreano Kim Jong Un è arrivato in Russia dopo un viaggio sul suo treno blindato. In settimana incontreràin una località segreta “nell’Estremo Oriente russo”, fa sapere Mosca. Il ...

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... il terzo, Moqtada, guida oggi la formazione politica più votata alleelezioni. Sebbene l'... Mio padre ha ascoltato le, sperando in silenzio che i trentacinque anni di oppressione di ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:AGI - È stato ritrovato Cosimo Corrado, 21 anni, salernitano, scomparso venerdì a New York. Lo hanno riferito i suoi familiari sui social, anche con un video in cui festeggiano la notizia del ...

Kata scomparsa a Firenze, 5 indagati: «Usciti dall'ex Astor con grosso borsone e trolley» Corriere Fiorentino

Kata scomparsa, 5 indagati: "Ripresi con borsone e trolley". Dentro c'era la bambina Today.it

Sono quasi tremila i nuovi arrivi di migranti a Lampedusa in giornata. Le ultime stime parlando di 2.949 migranti approdati sulle nostre coste. Prefettura e questura sono al lavoro per identificare e ...Intanto a Lampedusa la situazione diventa sempre più incandescente: le barche di migranti fanno la fila per sbarcare al molo ...Berlino si appella alla richiesta di sospensione dell'Italia di rinvio per mancata capacità di accoglienza, Parigi dice che la pressione ai confini è eccessiva ...