Ultime notizie Kim Jong Un arrivato in Russia L’inviato del Papa Matteo Zuppi a Pechino

(Di martedì 12 settembre 2023) Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali innescate dal passaggio dell’uragano Daniel hanno provocato un disastro nella Libia orientale, in particolare a Derna, dove si contano “almeno 2.000 morti” e si parla di 7.000 dispersi. Il leader nordcoreano KimUn èinper un incontro con il presidente Vladimir Putin che probabilmente si concentrerà sull’intenzione di Mosca di acquistare munizioni per ricostituire le riserve prosciugate dalla guerra in Ucraina.