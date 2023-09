Ultime Notizie – Giorgia Meloni e la battuta sul saluto con la mano destra

(Di martedì 12 settembre 2023) Piccola gag della presidente del Consiglioin apertura dei lavori dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, oggi a Roma. Nel video che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi e cameramen ammessi ‘al giro di tavolo’, la leader di Fdi accenna unalzando lama poi, scherzando, cambia subito lato alzando il braccio sinistro e dicendo con un sorriso ‘‘forse è meglio questo”, con un chiaro riferimento alro. Subito è partito l’applauso dei delegati, già presenti in sala. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Lesulle condizioni dei calciatori infortunati in vista della sfida tra Verona e Bologna. I dettagli Di seguito il comunicato del Bologna. COMUNICATO - "La preparazione della squadra a #...Cinque ex occupanti dell'Astor di Firenze sono indagati in relazione alla scomparsa della piccola Kata. Una svolta nell'indagine sulla sparizione della bambina peruviana Nella puntata di martedì ...A questo proposito, si attendono buonedall'inflazione: i prezzi al consumo e i prezzi alla produzione di agosto sono attesi, rispettivamente, domani e giovedi'. Nelledue settimane, e'...Stando alleindiscrezioni, Jacob Elordi , prossimamente al cinema con Priscilla , sarebbe in ... Non ci sono ancoracerte, ma il rumor verrebbe ancora una volta dall'insider Daniel RPK , ...

Kim in Russia, scende dal treno blindato. LIVE Sky Tg24

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Podolyak attacca l’Onu e l’Agenzia per l’energia atomica:... Corriere della Sera

Missili a lungo raggio e testate a grappolo: il nuovo pacchetto di aiuti americani all'Ucraina può alzare ulteriormente l'asticella del sostegno di Washington al Paese invaso dalla Russia il 24 ...Salvatore Sirigu non ha ancora firmato con il Nizza e nelle ultime ore è emersa la suggestione Hugo Lloris, portiere ancora sotto contratto con il Tottenham ma fuori dal progetto tecnico del club ...Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Proprio nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto apertamente al governo di fare molto di più sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i ...