Ultime Notizie – Gen Magrini | Mafia colpita ma non debellata

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – “I cittadini si devono sentire sicuri. E le nostre stazioni sono un punto di riferimento per il territorio. Il mio interesse primario è garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini. Faremo il possibile per avvicinare i cittadini alle caserme”. Sono le prime parole del Generale di Brigata Luciano, 54 anni, nuovo Comandante provinciale di Palermo, al suo primo incontro con la stampa. “Noi rappresentiamo un presidio di legalità – dice – Sono consapevole di avere un impegno gravoso, che sarà sul solco del mio predecessore, il generale Giuseppe De Liso. Un valido professionista che ha lavorato bene, quindi io trovo terreno fertile”. E ancora: “Il mio lavoro sarà improntato alla collaborazione con gli organismi preposti, a partire dal Prefetto”. “So di potere contare su una squadra di ufficiali, sottoufficiali e militari molto compatta, valida e ...

Anche la Malaysia si è ritrovata a fare i conti con una carenza di riso che nellesettimane ha portato i prezzi del riso (per forza di cose importato) a 33 ringgit (6,60 euro) per 10 ...Il 31 agosto Giorgia Meloni è arrivata al Parco Verde di Caivano per portare nel teatro dei fatti di cronaca dellesettimane la presenza dello Stato. Per Roberto Saviano, che di nuovo ritorna ...Secondo il comico genovese, infatti, questesarebbero " più propense " a diffonderle. La ... per anni, infatti, il guru pentastellato e i suoi adepti hanno propalatoe credenze non ...... il teaser di trenta secondi uscito nelleore è comunque pieno di immagini e rivelazioni su ... Finora, non si sono avute moltesu quello che mostrerà e racconterà il film, trama e ...

Bimba scomparsa a Firenze, ultime notizie oggi Adnkronos

Kata scomparsa a Firenze, 5 indagati: «Usciti dall'ex Astor con grosso borsone e trolley» Corriere Fiorentino

Nelle ultime ore è stata rilanciata la notizia di un nuovo possibile interessamento per il campione bianconero ...ROMA - In casa Honda continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Marc Marquez che, dopo i test di Misano, sembra non aver ancora deciso quale strada prendere. Lo spagnolo ha rivelato di ...Sessantaduemila persone morte in Europa a causa del caldo record nell’ultima estate: sono i dati della Commissione europea su quella che, secondo gli esperti, è stata la stagione estiva con le ...