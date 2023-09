Ultime Notizie – Covid Italia | “con sintomi a casa e a scuola mascherine se scoppiano focolai” | i comnsigli di Pregliasco

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) Con la ripresa delle scuole, il rialzo dei casisi può contenere attraverso “la ventilazione degli ambienti, un’opportuna gestione e organizzazione degli spazi, la disponibilità di gel disinfettanti, la sorveglianza dei sintomatici”. E “nell’eventualità di, chi presenta manifestazioni cliniche dovrebbe restare ae per chi frequenta gli istituti andrebbe valutata la mascherina“. Questa la linea suggerita dal virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio, sentito dall’Adnkronos Salute alla vigilia dell’incontro fra i tecnici dei ministeri della Salute e dell’Istruzione, per valutare le strategie di prevenzione anti Sars-CoV-2 in questo inizio di nuovo anno scolastico. Non bisogna dimenticare, è l’invito di, bensì fare tesoro delle lezioni del ...