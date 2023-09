Ultime Notizie – “Con programma efficientamento città sempre più verde”

(Di martedì 12 settembre 2023) Così il sindaco di Firenze in occasione della presentazione a Palazzo Vecchio, a Firenze, deldienergetico di oltre 400 immobili previsto dalla partnership tra il Comune ed Engie “Noi abbiamo siglato un contratto che durerà 9 anni con investimenti importanti su tutta lache saranno incentrati su due principi: l’attenzione all’ambiente e l’attenzione al risparmio energetico. Si risparmia il 30% di energia termica e il 20% di energia elettrica”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in occasione della presentazione a Palazzo Vecchio, a Firenze, deldienergetico di oltre 400 immobili previsto dalla partnership tra il Comune ed Engie. “Questo progetto di ammodernamento di tutto il sistema dienergetico ...

Nessun allarme, ma i dati parlano chiaro: nellesettimane c'è stata una impennata di contagi Covid in Italia. In particolare in Lombardia , dove i casi sono quasi raddoppiati. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido ...Nelledue settimane, è aumentato il timore di futuri rialzi dei tassi, visti la forza dell'... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...Lestime globali dello Iut confermano che l'aumento a due cifre della connettivita' a Internet registrato nel 2020, favorito dalla pandemia di Covid - 19, e' stato di breve durata. Secondo l'...Secondo la società di sicurezza blockchain CertiK, gli hacker responsabili della violazione ... ma i numerosi attacchi avvenuti nelledue settimane hanno spinto la cifra oltre il ...

Bimba scomparsa a Firenze, ultime notizie oggi Adnkronos

Kata scomparsa a Firenze, 5 indagati: «Usciti dall'ex Astor con grosso borsone e trolley» Corriere Fiorentino

Il manager, in azienda da 18 anni è stato ceo negli ultimi 16 anni e il suo contributo è definito nel comunicato di Campari "senza pari, avendo egli fatto crescere l'azienda circa 3 volte in termini ...La Bit ha ripreso il viaggio verso l’edizione 2024 che si terrà dal 4 al 6 febbraio prossimi all’Allianz MiCo di Milano e si preannuncia come un appuntamento chiave per l’industria del turismo ...Bocognani ha quindi ricordato che negli ultimi mesi i condomini hanno rappresentato più del 95% dell'importo dei lavori e più dei tre quarti degli interventi e «la nuova proroga del termine per fruire ...