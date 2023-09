Ultime Notizie – Ascolti tv | Grande Fratello parte con il 23%

(Di martedì 12 settembre 2023) Ottimanza per la nuova edizione del ‘’ su Canale5, che ottiene in media, dalle 21.29 all’1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23.01% di share. Su Rai1, ‘Il Giovane Montalbano’ (con un durata molto inferiore, dalle 21.36 alle 23.32) registra 3.154.000 spettatori e il 18.36% di share. Ma nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi (dalle 21.37 alle 23.31) è il reality di Canale5 ad avere la meglio con una media di 3.666.000 spettatori e il 21.37% di share contro 3.145.000 e il 18.33% di share della fiction di Rai1. Al terzo posto, ‘Lucy’ su Italia1, con 1.250.000 spettatori e il 6.83% di share. A seguire, tra gli altridella prima serata: ‘In Viaggio con Barbero – Democrazia e Dittatura’ su La7 (977.000 spettatori, share 5.53%), ‘Presa Diretta’ su Rai3 (797.000 spettatori, ...

Sono Younass e Samira, una giovane coppia in viaggio di nozze a Marrakesh, due delle 4 vittime francesi del terremoto in Marocco. La loro storia e le loroimmagini circolano sui media e sui social francesi.Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la Universal ha invitato coloro che sono stati colpiti dallesospensioni a continuare a svolgere lavori non di scrittura per lo studio, anche ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...

Kim in Russia. Putin: "Contro Trump persecuzione politica". LIVE Sky Tg24

TAIPEI, 12 settembre 2023/PRNewswire/- SINBON Electronics, fornitore di servizi di progettazione e integrazione di interconnessioni elettroniche, è lieta di annunciare un webinar online gratuito ...La reazione del web In queste ultime ore Mirko Brunetti si è lasciato andare a uno sfogo molto duro per quanto riguarda Perla Vatiero e ha raccontato la sua verità in merito al rapporto con Greta ...