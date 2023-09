Ultime Notizie – “9 614 civili morti da inizio guerra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha registrato 292 vittimein Ucraina dal 1 settembre al 10 settembre, con 55e 237 feriti. Il totale confermato delle vittimedal 24 febbraio 2022, quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala, ammonta ora a 9.614e 17.535 feriti. L’Ohchr ha anche affermato che questi numeri sono incompleti, dati i ritardi nelle informazioni provenienti dalle aree dove sono in corso intensi combattimenti, e che ritiene che le cifre reali siano “considerevolmente più alte”. L’ultimo rapporto include 47 persone uccise nel territorio controllato dall’Ucraina e 8 uccise nel territorio ucraino occupato dalle forze russe. Le armi con “effetti ad ampio raggio”, come artiglieria, razzi e missili, sono state responsabili ...