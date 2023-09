Ue | cosa dirà von der Leyen nel suo ultimo discorso sullo stato dell' Unione

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronuncerà mercoledì 13 settembre a Strasburgo il suo ultimo "discorso sullo stato dell'Unione" di questa legislatura europarlamentare e ...E f arà di tutto per esserci anche sabato contro l'Inter , una sfida chequali saranno le ambizioni rossonere per questa stagione. CAUTO OTTIMISMO - Olivier è tornato martedì a Milanello e sta ...aspettarsi allora In ogni caso il ritorno integrale delle regole Fornero non va giù a nessuno,...conoscere la nota integrativa al documento di economia e finanza di fine mese (Nadef) che ci...Si tratta di una figura non contemplata dalla legge (salvo quanto sinel prosieguo) ma che, nella prassi, ha finito per diventare fondamentale per il corretto svolgimento dell'adunanza.fa ...

Ue, cosa dirà von der Leyen nel suo ultimo discorso sullo stato dell ... Agenzia askanews