Udinese | Pereyra | “Volevo giocare le coppe europee | ma sono felice di essere tornato”

(Di martedì 12 settembre 2023) “I soldi nonmai stati un problema, ho fatto una scelta per la felicità. Miaffidato a persone che non hanno lavorato bene e ho sbagliato, è colpa mia se nonrimasto da subito. Poi però ho ottenuto quello che”. Lo ha detto Robertoall’indomani dell’ufficialità del suo ritorno all’, dopo un’estate da svincolato. Dubbi ce nestati: “La mia ambizione all’inizio era andare ale– svela alla trasmissione di TV12– Poi però ho parlato molto francamente con il presidente, a cui ho espresso la mia volontà di tornare. Adessoqui edi esserci.concentrato esclusivamente ...

'Ho provato una sensazione fantastica. Mi hanno espresso tutti grandissimo affetto, rivedere i compagni e il mister è stato molto bello', ha dichiarato Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, ai microfoni di TV12. 'Si è parlato tanto di altre squadre, ma erano solo parole. Qui mi sento a casa, sono felice di essere rimasto.

Il classe 1991 è arrivato in Italia nell'estate del 2011 dal River Plate e in totale ha collezionato, tra Udinese e Juventus, 224 presenze, 25 gol e 34 assist in Serie A. Nella scorsa stagione ha ...Entrambi i calciatori erano stati trattati dalla società blucerchiata, che poi sullo spagnolo aveva cambiato idea ...Roberto Pereyra conferma di essere stato in contatto con diverse squadre, tra cui la Sampdoria: il commento del calciatore Roberto Pereyra ha confermato di essere stato in contatto con diverse squadre ...