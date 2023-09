Ucraina-Russia | controffensiva avanza anche con armi finte

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – C'è un'aziendache producee nella guerra, che Kiev combatte contro la, è fondamentale come le aziende che produconovere. La Metinvest – colosso metallurgico e minerario che opera tra, Europa e Usa – è una colonna portante della strategia militare del paese guidato dal presidente Volodymyr Zelensky. L'azienda, finita nel radar di Cnn e Guardian, da settimane ha iniziato la produzione in serie diapparecchiature radar e finti pezzi di artiglieria. Obiettivo: ingannare lae costringere le forze di Mosca a utilizzare uomini, mezzi e munizioni per colpire pezzi di metallo o legno simili alle vere. Accanto alle forniture degli Stati Uniti e dei partner occidentali, il ...