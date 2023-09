Ucraina | Polonia | ' non permetteremo ingresso grano ucraino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Varsavia, 12 set. (Adnkronos) - Il governo polacco deciderà unilateralmente il blocco dela partire dal 15 settembre, se la Commissione europea non estenderà il divieto di importazione di, mais, colza e girasole dall'a cinque paesi dell'Ue (, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria). Lo hanno annunciato il capo del governo polacco Mateusz Morawiecki e il ministro dell'agricoltura Robert Telus, come riferisce Ukrinform. "Lanon permetterà che siamo inondati di. Qualunque sarà la decisione delle autorità di Bruxelles, non apriremo le nostre frontiere", ha scritto Moravetskyi su X.