Ucraina | Mosca | ‘Kiev ha attaccato Enerhodar come ritorsione per risultati elettorali’

(Di martedì 12 settembre 2023), 12 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Diversi droni hanno, città nella parte controllata dai russi della regione meridionale di Zaporizhzhia in, sede della più grande centrale nucleare d’Europa. Lo ha riferito Alexei Likhachev, capo della società nucleare statale russa Rosatom, secondo cui due droni ucraini sono stati intercettati ieri e altri quattro hanno effettuato attacchi ma non hanno causato danni.L’deve ancora commentare la rivendicazione russa. La Russia ha occupato parti della regione di Zaporizhzhia e la sua centrale nucleare sin dai primi giorni della sua invasione. Alexei Likhachev, secondo l’agenzia Interfax. Likhachev ha descritto gli attacchi dei droniuna risposta alle elezioni di domenica nella parte di Zaporizhzhia ...

La Russia ha perso nell'ultimo giorno 550 uomini, facendo salire a 269.760 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco diall', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino ...... come i lanciarazzi da 122 mm, che possono essere utilizzati immediatamente dalle forze diperché compatibili con mezzi e equipaggiamenti utilizzati in. Le forniture non cambierebbero ......avviene tra le preoccupazioni in Occidente che Pyongyang intenda fornire armi aper sostituire le scorte che sono state pesantemente esaurite durante 18 mesi di combattimenti in. ...

Kim Jong-Un in treno verso Mosca, Cremlino e Pyongyang confermano Sky Tg24

Il leader russo è intervenuto al Forum Economico orientale a Vladivostock. Nel suo discorso toccati i principali temi d'attualità: dalla guerra in Ucraina al rapporto commerciale con la Cina ...E il paese è un obiettivo per la sua posizione geografica oltre che per il ruolo di aiuto all’Ucraina insieme ai partner della Nato. Il modus operandi, infine, ricorda quello di un team russo inviato ...