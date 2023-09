Ucraina | Isw | ' esercito Kiev avanza a Bakhmut e a Zaporizhzhia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023), 12 set. (Adnkronos) - "L'11 settembre le truppe ucraine hanno continuato le operazioni di controffensiva nelle regioni di Donetsk e Zaporizhia e sonote nell'area die nella parte occidentale della regione di". Lo scrive l'Istituto per lo Studio della Guerra (Isw), aggiungendo che, secondo informazioni dell'ucraino, "nell'ultima settimana sono stati liberati 2 chilometri quadrati di territorio in direzione die sono stati compiuti progressi vicino a Klishchiivka e Andriivka". "L'11 settembre - prosegue il think tank statunitense - le truppe russe hanno continuato la loro offensiva sulla linea Kupyansk-Svatov-Kreminna e sonote in direzione di Kupyansk. I filmati di geolocalizzazione diffusi l'11 settembre mostrano ...