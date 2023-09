Uccisa dall’ex a Trapani | contro Marisa Leo almeno tre fucilate

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) –Leo è statadatre colpi di fucile al ventre. E’ quanto emerge dall’autopsia eseguita oggi pomeriggio all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo della donna di 39 annimercoledì scorso dal suo ex compagno, Angelo Reina di 42 anni. L’uomo si è poi tolto la vita con un colpo di pistola. Non risultano colpi di fucile al viso o nella parte alta del corpo. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.