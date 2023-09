Tuttosport – “Paul non ha voluto infrangere le regole antidoping”

(Di martedì 12 settembre 2023) 2023-09-12 00:47:19 Arrivano conferme da TS: “Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è chePogba non ha maile“. È quanto afferma Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese della Juventus, dopo la notizia della positività al testosterone. Pogba, il rapporto con Pimenta Rafaela Pimenta, ‘socia’ del compianto Mino Raiola, cura gli interessi di Pogba dagli albori della sua carriera. Non a caso, lo stesso calciatore l’ha definita, in tempi non sospetti, “una seconda madre“. I due sono stati in contatto per tutta la giornata e l’agente sta seguendo attentamente l’intera vicenda. Nessuno, però, all’interno dell’entourage del centrocampista francese, si è sbilanciato sull’accaduto, né sull’ipotesi che la sostanza dopante possa essere stata ...

è risultato positivo al doping. Sono state ritrovate tracce di testosterone dopo la prima gara stagionale della , vinta dalla squadra di Allegri per 3 - 0 in casa dell' Udinese del 20 agosto.

La procuratrice del centrocampista francese della Juventus ha parlato dopo la notizia della sospensione in via cautelare