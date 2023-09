Turco | “Dalle destre ricette folli Solo tagli e zero investimenti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 settembre 2023) La Commissione Ue haato le stime sul Pil dell’Italia. La produzione industriale è calata a luglio. Mario, senatore e vicepresidente del M5S, la nostra economia ha imboccato la retromarcia? “La cosa grave è che, con le politiche restrittive messe in atto dal Governo Meloni, non era difficile prevedere questo crollo della crescita del Pil, che passa dal +11% nell’ultimo biennio all’attuale +0,9% del 2023, così come aggiornato al ribasso dalla Commissione. Il M5S denunciava il rischio di questo crollo dalla scorsa legge di Bilancio, che haato tutti glisenza prevederne altri. Se non sostieni e proteggi la crescita ti ritrovi in stagnazione”. Pil giù anche per il colpo assestato alla domanda interna con il bruscoo degli incentivi edilizi. L’Europa vi dà ragione sul ...