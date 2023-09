Turchia | salvato lo speleologo Usa bloccato in una grotta

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Si è concluso con successo il recupero di Mark Dickey, lostatunitense rimastoa circa 1.000 metri di profondità nellaMorca, in provincia di Mersin, in. L’uomo, che ha accusato un malore sabato 2 settembre mentre era in esplorazione all’interno dellasenza poter proseguire autonomamente, è stato tratto in salvo ieri sera alle ore 23:35 italiane. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente lunghe e complesse sia a causa della morfologia della, sia delle condizioni fisiche dell’infortunato, che hanno richiesto tempo per essere stabilizzate e permetterne quindi la movimentazione verso la superficie. Durante il trasporto sono state effettuate lunghe soste, necessarie per la valutazione dei parametri sanitari dell’uomo ...

Giovedì 7 settembre, poi, un volo dell'Aeronautica militare, decollato da Pratica di Mare, ha trasportato inun totale di 33 tecnici esperti nella progressione e soccorso in grotte profonde, ...Lo speleologo americano che si e' ammalato il 2 settembre nel fondo di una grotta nel sud dellae' statoe riportato in superficie. Dopo nove giorni Mark Dickey, 40 anni, ha rivisto la luce, hanno riferito le squadre di soccorso sul posto. 12 settembre 2023Lo speleologo americano rimasto intrappolato il 2 settembre nel fondo di una grotta nel sud dellaè statoe riportato in superficie. L'uomo è stato tratto in salvo da una squadra internazionale di soccorritori. Alla complessa operazione hanno partecipato anche quattro tecnici di ...... rimasto intrappolato il 2 settembre in fondo ad una grotta nel sud della. Lo ha annunciato la Federazione speleologica turca. 'Mark Dickey è stato', ha detto la federazione, ...

Turchia, salvato dopo 9 giorni lo speleologo Usa Agenzia ANSA

Turchia, salvato lo speleologo Dickey intrappolato nella grotta. "È stato come un soccorso in alta quota" la Repubblica

Si è concluso con successo il recupero di Mark Dickey, lo speleologo statunitense rimasto bloccato a circa 1.000 metri di profondità nella grotta Morca, in provincia di Mersin, in Turchia ...Como e Bergamo Lo speleologo americano rimasto intrappolato il 2 settembre nel fondo di una grotta nel sud della Turchia è stato salvato e riportato in superficie. L’uomo è stato tratto in salvo da ...Mark Dickey era rimasto bloccato a circa mille metri di profondità nella grotta Morca, nella provincia di Mersin ...